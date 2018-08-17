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Сборная Украины по мини-футболу в серии пенальти проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2018

21:28 62 Читати українською
Сборная Украины по мини-футболу в серии пенальти проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2018
Сборная Украины по мини-футболу / фото из соцсетей

Сборная Украины не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер домашнего Евро-2018 по мини-футболу.

Украинцы за выход в полуфинал боролись с командой Англии. Основное время поединка завиршився вничью 1:1. На гол Жюльена Даниэля, который отличился на 8-й минуте матча, ответил Виктор Арановський на 22-й.

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В послематчевой серии пенальти англичане сумели реализовать все три удара. В составе украинской команды не промахнулся капитан Иван Кривошеенко.

Напомним, что выход в четвертьфинал Евро дает сборной Украины право сыграть на чемпионате мира по мини-футболу, который состоится осенью 2019 году в австралийском городе Перт. Такие путевки получили все 8 сильнейших команд Европы.

Евро-2018 по мини-футболу, 1/4 финала

Украина – Англия – 1:1 (по пенальти – 1:3)

Голы: Арановський, 22 – Даниэль, 8

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Иван Кривошеенко Иван Кривошеенко Сборная Украины
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