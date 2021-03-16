Українська команда, представлена двома кіберфутболістами (Сергій Sergobibika Марченко та Ігор Ighor_8 Любчак), провела чотири ігрові серії у кваліфікаційній групі А. Кожна серія складалася з двох матчів, сума результатів яких виявляла підсумок поєдинку.

У першій серії, із командою Північної Македонії, наші хлопці значно переважали суперників, що втілилося у дві впевнені перемоги – 4:2 та 2:0.

Ключовим було наступне протистояння, зі збірною Іспанії, яка є фаворитом групи і головним претендентом на пряму путівку на європейську першість. Перша гра завершилася не на користь українців – 1:3, а у другій зустрічі Сергій Sergobibika Марченко тричі вів у рахунку і був близьким до того, щоб звести серію до нічиєї, однак матч завершився результативною перестрілкою – 3:3.

Несподівано непростим для України виявився перший поєдинок з Естонією, в якому Сергію Sergobibika Марченку довелося пристосовуватися до позиційного футболу від суперника, який реалізував свою єдину гольову можливість – 1:1. У свою чергу Ігор Ighor_8 Любчак не залишив опоненту жодних шансів – 5:0.

У заключній серії, із Фінляндією, Ігор Ighor_8 Любчак забезпечив команді солідний гандикап, перегравши опонента з рахунком 5:2. Мінімальна поразка – 0:1 у другій грі не змінила позитивного підсумку для синьо-жовтих, які з дев’ятьма очками після першого ігрового дня посідають другу сходинку у групі А.

Матчі другого ігрового дня за участю збірної України відбудуться 12 квітня. У разі завершення кваліфікації на другому місці на нашу команду чекає раунд плей-офф. У разі ж здобуття першої позиції наші кіберфутболісти гарантовано потраплять на чемпіонат Європи, який проходитиме 9–10 липня в Лондоні.

Кваліфікація eEuro-2021. Група А

15.03.2021

Україна – Північна Македонія – 6:2 (Sergobibika – Dgarevski21 – 4:2; Ighor_8 – TasheMKD – 2:0).

Іспанія – Україна – 6:4 (Josesg96 – Ighor_8 – 3:1; M_Mestre – Sergobibika – 3:3).

Україна – Естонія – 6:1 (Sergobibika – MNR777VIP – 1:1; Ighor_8 – vlad13vlad – 5:0).

Україна – Фінляндія – 5:3 (Ighor_8 – Raoul-PES – 5:2; Sergobibika – jookoi – 0:1).

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