Головна футзальна команда країни у межах підготовки до кваліфікації ЧС-2024 взяла участь у товариському змаганні.

Кубок трьох націй

Румунія – Україна – 1:3

Голи: Чіреш, 17 – Чернявський, 10, Абакшин, 27, Олівейра, 39 (аг)

"Синьо-жовті" з 12 вересня тренуються у молдовському Чореску, готуючись до відбору на Мундіаль 2024 року. Напередодні підопічні Олександра Косенка обіграли господарів з рахунком 7:4 у першому матчі товариського Кубка трьох націй.

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19 вересня футзальна збірна України зійшлась із Румунією. До перерви команди обмінялися голами, а в другій половині "синьо-жовті" дотиснули: забитий м'яч Абакшина та автогол Олівейри. Перемога зробила наших футзалістів тріумфаторами турніру.

До слова, у відборі на чемпіонат світу суперниками України будуть Нідерланди та Косово.

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