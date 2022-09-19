Главная футзальная команда страны в рамках подготовки к квалификации ЧМ-2024 приняла участие в товарищеском соревновании.

Кубок трех наций

Румыния – Украина – 1:3

Голы: Чиреш, 17 – Чернявский, 10, Абакшин, 27, Оливейра, 39 (аг)

"Сине-желтые" с 12 сентября тренируются в молдавском Чореску, готовясь к отбору на Мундиаль 2024 года. Накануне подопечные Александра Косенко обыграли хозяев со счетом 7:4 в первом матче товарищеского Кубка трех наций.

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19 сентября футзальная сборная Украины сошлась с Румынией. До перерыва команды обменялись голами, а во второй половине "сине-желтые" дожали: забитый мяч Абакшина и автогол Оливейры. Победа сделала наших футзалистов триумфаторами турнира.

Кстати, в отборе на чемпионат мира соперниками Украины будут Нидерланды и Косово.

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