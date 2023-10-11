Украина расписала ничью (1:1) с Сербией в рамках квалификации на футзальный чемпионат мира.

Группа В, 4 тур четвертого этапа

Украина – Сербия – 1:1

Голы: Жук, 27 – Петров, 17

Сборная Украины начала отбор с разгрома Бельгии. Далее последовало поражение от Польши, а в октябре "сине-желтых" ждала спарка с сербами. Первый матч наши ребята уверенно выиграли, но во втором – возникли проблемы. Украина принимала соперников в Венгрии.

Сборная Украины разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы по отбору на чемпионат мира

Украинцы больше работали с мячом, в то время как сербы сидели в обороне и рассчитывали на быстрые атаки. Команда Александра Косенко создавала много полумоментов. Семенченко и Жук остро выпрыгивали на добивание, Лебедь регулярно исполнял дальние удары.

Однако забить Вуличу никак не удавалось. Сербский голкипер творил чудеса на линии. В конце первого тайма "сине-желтые" пропустили. Петров получил время для подготовки удара и поймал на слепой зоне Савенко, который до этого играл достаточно надежно.

Во втором тайме Украина продолжила давить. Пробить оборону Сербии помог стандарт. Шотурма прострелил на дальнюю штангу, а Жук выгрыз мяч и сравнял счет. Украинцы искали варианты вырвать победу, но ничего не получалось. А вот Сербия чуть не забила на контратаках – дважды спас Савенко.

Итог – ничья. Украина набрала 7 очков и вышла на первое место группы. Но Польша, у которой на один балл меньше, имеет игру в запасе. Сербия с 5 очками расположилась на третьем месте. В декабре "сине-желтые" сыграют против Польши и Бельгии.