"Виходячи з того, що ми були в четвертому кошику посіву, ми очікували отримати сильну групу. Так і сталося. Тут є чемпіон світу, збірна Франції, яка виглядає головним претендентом на перше місце.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Ми отримали збірну України, яка вже багато років грає на високому рівні, та Фінляндію, яку ми непогано знаємо. Із п'ятим кошиком нам теж не пощастило, враховуючи, що Казахстан був там однією із найкращих збірних.

Але якщо кожен у команді буде викладатися на всі сто і якщо організація всередині й навколо національної збірної буде на належному рівні, я думаю, ми зможемо грати з будь-яким суперником", – поділився Джеко у коментарі прес-службі збірної Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

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