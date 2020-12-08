"Исходя из того, что мы были в четвертой корзине посева, мы ожидали получить сильную группу. Так и произошло. Здесь есть чемпион мира, сборная Франции, которая выглядит главным претендентом на первое место.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Мы получили сборную Украины, которая уже много лет играет на высоком уровне, и Финляндию, которую мы неплохо знаем. С пятым корзиной нам тоже не повезло, учитывая, что Казахстан был там одним из лучших сборных.

Но если каждый в команде будет выкладываться на все сто и если организация внутри и вокруг национальной сборной будет на должном уровне, я думаю, мы сможем играть с любым соперником", – поделился Джеко в комментарии пресс-службе сборной Боснии и Герцеговины.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

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