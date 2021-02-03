Графік збірної України на поточний календарний рік сформувався остаточно.

У вересні команда Андрія Шевченка зустрінеться на виїзді з чехами, стверджує Telegram-канал Тайны футбола.

Франція – Україна: визначилось місце проведення стартового матчу відбору на ЧС-2022

Це вікно залишалось останнім незакритим у 2021 році. Збірна України проведе щонайменше 16 матчів – 8 у відборі до ЧС, мінімум 3 на груповому етапі Євро і ще 5 товариських.

Додамо, що востаннє Україна перетиналась з Чехією в рамках першого розіграшу Ліги націй – "синьо-жовті" святкували перемогу в обох поєдинках (1:0; 2:1).

"Перемоги над Іспанією і Швейцарією не були випадковими": Шевченко – про ЧС-2022, Лігу націй і унікальність Марадони