График сборной Украины на текущий календарный год сформировался окончательно.

В сентябре команда Андрея Шевченко встретится на выезде с чехами, утверждает Telegram-канал Тайны футбола.

Франция – Украина: определилось место проведения стартового матча отбора к ЧМ-2022

Это окно оставалось последним незакрытым в 2021 году. Сборная Украины проведет минимум 16 матчей – 8 в отборе к ЧМ, минимум 3 на групповом этапе Евро и еще 5 товарищеских.

Добавим, что последний раз Украина пересекалась с Чехией в рамках первого розыгрыша Лиги наций – "сине-желтые" праздновали победу в обоих поединках (1:0, 2:1).

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