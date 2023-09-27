Збірна України відмовилася від участі в ЧС-2024 з пляжного футболу через поплічників окупантів
Чемпіонат світу з пляжного футболу в ОАЕ відбудеться без збірної України.
Наша команда кваліфікувалася на Мундіаль, здобувши одну з чотирьох перепусток від Європи. Однак також на ЧС-2024 відібралися білоруси, тому збірна України змушена відмовитися від участі у турнірі, який відбудеться в лютому 2024 року.
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"Асоціація пляжного футболу України та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-поплічника терористичного режиму росії та є співучасником збройної агресії проти України. Але футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів", – повідомляє прес-служба АПФУ.
Тож у збірної України не залишилося вибору. Формально "синьо-жовті" просто виконали наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку білорусь.
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