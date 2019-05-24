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Збірна України U-18 поступилась Росії у Кубку Словаччини

17:42 467 Читать на русском
Збірна України U-18 поступилась Росії у Кубку Словаччини
Збірна України U-18 / ФФУ

Збірна України U-18 програла одноліткам з Росії у матчі за 3 місце Кубка Словаччини.

Кубок Словаччини. Матч за 3 місце

Україна U-18 – Росія U-18 – 0:1

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У матчі за 3 місце на Кубку Словаччини серед збірних U-18 зіграли надпринципові суперники – Україна та Росія.

Росіяни завдяки єдиному голу змогли перемогти "жовто-синіх" та здобути бронзові нагороди юнацької першості. Збірна України залишилась на 4 позиції.

Загалом, підопічні Олега Кузнєцова здобули лише одну перемогу на турнірі – була переграна Чехія.

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Теги
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