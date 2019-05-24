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Сборная Украины U-18 уступила России в Кубке Словакии

24 мая 17:42 150 Читати українською
Сборная Украины U-18 уступила России в Кубке Словакии
Сборная Украины U-18 / ФФУ

Сборная Украины U-18 проиграла сверстникам из России в матче за 3 место Кубка Словакии.

Кубок Словакии. Матч за 3 место

Украина U-18 – Россия U-18 – 0:1

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В матче за 3 место на Кубке Словакии среди сборных U-18 сыграли крайне принципиальные соперники – Украина и Россия.

Россияне благодаря единственному голу смогли победить "желто-синих" и завоевать бронзовые награды юношеского первенства. Сборная Украины осталась на 4 позиции.

В общем, подопечные Олега Кузнецова одержали лишь одну победу на турнире – была переиграна Чехия.

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