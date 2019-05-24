Сборная Украины U-18 уступила России в Кубке Словакии

Сборная Украины U-18 проиграла сверстникам из России в матче за 3 место Кубка Словакии.

Кубок Словакии. Матч за 3 место

Украина U-18 – Россия U-18 – 0:1

Григорий Суркис: Мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда у Динамо была на 100% русскоязычная команда

В матче за 3 место на Кубке Словакии среди сборных U-18 сыграли крайне принципиальные соперники – Украина и Россия.

Россияне благодаря единственному голу смогли победить "желто-синих" и завоевать бронзовые награды юношеского первенства. Сборная Украины осталась на 4 позиции.

В общем, подопечные Олега Кузнецова одержали лишь одну победу на турнире – была переиграна Чехия.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали