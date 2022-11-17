Молодіжна збірна України матиме дуже специфічний склад на останньому циклі у 2022 році.

Через травму до розташування молодіжки не зміг приїхати нападник Богдан В'юнник зі швейцарського Цюріха, інформує офіційний сайт УАФ.

Збірній України U-21 довелося значно змінити склад перед вильотом на збори – серед втрат Ротаня новий лідер Шахтаря

Це вже восьма втрата "синьо-жовтих" після початкового оголошення складу. У розпорядженні Руслана Ротаня залишається 21 футболіст, який буде доступний на міжнародний турнір у Тбілісі. 19 листопада молодіжна збірна України зіграє з Ізраїлем, а 21-го – з Грузією. Наші суперники вже встигли провести свій очний матч, в якому господарі турніру поступилися 1:2.

Нагадаємо, команда Ротаня пробилася до фінальної частини Євро-2023, яка відбудеться з 21 червня по 8 липня 2023 року в Румунії та Грузії. За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією.

Шахтар U-19: чи не найслабше покоління за понад 10 років, але – новий Степаненко і конкурент для Йовічевіча