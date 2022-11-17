Молодежная сборная Украины будет иметь очень специфический состав на последнем цикле в 2022 году.

Из-за травмы в расположение молодежки не смог приехать нападающий Богдан Вьюнник из швейцарского Цюриха, информирует официальный сайт УАФ.

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Это уже восьмая потеря "сине-желтых" после начального объявления состава. В распоряжении Руслана Ротаня остается 21 футболист, который будет доступен на международном турнире в Тбилиси. 19 ноября молодежная сборная Украины сыграет с Израилем, а 21-го – с Грузией. Наши соперники уже успели провести свой очный матч, в котором хозяева турнира уступили 1:2.

Напомним, команда Ротаня пробилась в финальную часть Евро-2023, которая состоится с 21 июня по 8 июля 2023 года в Румынии и Грузии. По итогам жеребьевки Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией.

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