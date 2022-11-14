Команда Руслана Ротаня зібралася в Ужгороді. На 15 листопада запланований виїзд до Будапешта, звідки делегація полетить до Тбілісі з пересадкою в Стамбулі. Легіонери прибудуть одразу в Грузію, повідомляє прес-служба УАФ.

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Тренерському штабу довелося робити екстрені зміни у складі. Через різні причини до Грузії не поїхали Дідик, Драмбаєв, Козік, Очеретько, Микитишин, Шостак та Криськів. Останній, до речі, став відкриттям листопада, яскраво увірвавшись в основу Шахтаря. Замість тих, хто вибув, із резервного списку викликані Бунчуков, Кулаковський, Михайленко та Якуба. Загалом у розпорядженні Руслана Ротаня буде 22 виконавці.

Нагадаємо, у межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 молодіжна збірна України в період із 15-го до 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні поєдинки – з молодіжними збірними Грузії та Ізраїлю.

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