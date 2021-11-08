Виконавці молодіжної збірної України з'їхалися на збір перед важливими поєдинками кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 проти команд Північної Македонії та Сербії.

Руслан Ротань зібрав підопічних в Ірпені, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Перед обідом "синьо-жовті" мали теоретичне заняття, а ввечері відбудеться тренування на столичній Оболонь-Арені. Перед заняттям керманич збірної U-21 поспілкується з пресою. У вівторок вранці молодіжка проведе заняття на базі "пивоварів" у Бучі, а після обіду вилетить до Скоп'є.

Через ушкодження з обмеженнями тренуються голкіпер Нещерет та оборонець Драмбаєв. Про всяк випадок Ротань викликав додатково воротаря Олександрії Гороха та нападника Чорноморця Ваната. Остаточний список тренерський штаб сформує безпосередньо перед вильотом на Балкани.

До слова, матч проти македонців відбудеться 11 листопада, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H кваліфікації лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).

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