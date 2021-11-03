Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань визначився зі списком гравців, які прибудуть на останній у цьому році збір команди.

Молодіжна збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2023 року. У листопаді підопічні Руслана Ротаня проведуть два останні у цьому році поєдинки. Суперниками "синьо-жовтих" буде команда Північної Македонії (11 листопада в Скоп’є) та збірна Сербії (16 листопада у Львові). До участі у поєдинках Ротань викликав 23 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі – Динамо), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух), Максим Таловєров (Динамо Чеське Будейовіце, Чехія), Дмитро Капінус (Шахтар).

Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Володимир Бражко (Динамо), Олег Очеретько (Маріуполь), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Микола Михайленко (Чорноморець), Данило Алефіренко (Зоря), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

Окрім того, одразу 12 гравців потрапили до резервного списку: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко (усі – Чорноморець), Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний (обидва – Зоря), Роман Дідик (Рух), Данило Кравчук (Ворскла), Богдан Порох (Металіст), Олег Горін, Ельдар Кулієв (обидва – Минай).

Нагадаємо, свій заключний у поточному році збір молодіжка розпочне 8 листопада. Після 4-х турів "синьо-жовті" у турнірній таблиці групи Н йдуть другими, маючи у своєму активі 9 очок. Від лідера – Франції – підопічні Ротаня відстають на 1 пункт.

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