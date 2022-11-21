Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань має трохи головного болю через стан здоров'я своїх підопічних.

Спаринг проти грузинів "синьо-жовті" проведуть вже сьогодні, 21 листопада, о 16:00 за київським часом. До гри наша молодіжка підходить зі серйозними втратами, повідомляє сайт УАФ.

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Микола Кухаревич із Хіберніана прибув у збірну з ушкодженням. Він не грав проти Ізраїля, не гратиме й нині. На одному з тренувань травми зазнав хавбек Інгульця Данило Кравчук, а захисник Руху Віталій Роман пошкодив ніс. На щастя, обійшлось без перелому, але гематома не дозволить йому взяти участь у другому спарингу.

За домовленістю з клубами, табір збірної України U-21 покинули оборонець Слована Максим Таловєров та півзахисник Чорноморця Максим Брагару. Попри втрату 5 гравців, Руслан Ротань довикликав лише двох – Кирила Сігєєва із Шахтаря та Ігоря Краснопіра з Оболоні.

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