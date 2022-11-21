Спарринг против грузин "сине-желтые" проведут уже сегодня, 21 ноября, в 16:00 по киевскому времени. К игре наша молодежка подходит с серьезными потерями, сообщает сайт УАФ .

Украина U-21 потеряла победу над Израилем – дебютный гол легионера, быстрое изъятие и пенальти

Николай Кухаревич из Хиберниана прибыл в сборную с повреждением. Он не играл против Израиля, не будет играть и сейчас. На одной из тренировок травму получил хавбек Ингульца Даниил Кравчук, а защитник Руха Виталий Роман повредил нос. К счастью, обошлось без перелома, но гематома не позволит ему принять участие во втором спарринге.

По договоренности с клубами лагерь сборной Украины U-21 покинули защитник Слована Максим Таловеров и полузащитник Черноморца Максим Брагару. Несмотря на потерю 5 игроков, Руслан Ротань вызвал только двоих – Кирилла Сигеева из Шахтера и Игоря Краснопира из Оболони.

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