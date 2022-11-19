Молодіжна збірна України провела товариський поєдинок проти однолітків з Ізраїля. Результат і огляд матчу – вже на Футбол 24.

Контрольний поєдинок

Україна U-21 – Ізраїль U-21 – 1:1

Голи: Кучерявий, 2 – Шахар, 71 (пен.)

Вилучення: Кулаковський, 68 (пряма червона, Україна)

Ізраїль став першим суперником молодіжки під час осінніх зборів. Номінальні господарі розпочали зустріч агресивно і вже на другій хвилині вийшли вперед. Максим Кучерявий із Сент-Джонстона вдало зіграв на добиванні під час стандарту, забивши свій дебютний м'яч у першому поєдинку за "синьо-жовтих".

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Перший тайм Україна провела доволі непогано, але у другому почались проблеми. Так, на 68 хвилині гравець Ворскли Артем Кулаковський отримав пряму червону картку за грубий підкат. Лише хвилину тому він з'явився на полі.

Майже одразу наша збірна "наварила" у власному штрафному, а арбітр призначив пенальті. Ідо Шахар розвів Кирила Фесюна і м'яч по різних кутах. Це була остання результативна дія в матчі.

Наступний свій поєдинок збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня проведе за два дні – суперниками будуть однолітки з Грузії.