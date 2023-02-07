Молодіжна збірна України в рамках підготовки до участі у чемпіонаті Європи 2023 року з 20 по 27 березня проведе навчально-тренувальний збір, у межах якого проведе два контрольні матчі.

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24 березня в Туреччині підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Данії. А 27-го числа "синьо-жовті" на Апеннінах зіграють проти команди Італії. Місцем проведення зустрічі буде стадіон Оресте Гранніло в місті Реджо-Калабрія, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування команда Руслана Ротаня потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи