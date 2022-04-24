Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, кого планує викликати у свою команду з європейських чемпіонатів.

"Практично всі легіонери приєднаються до нас вчасно, лише Желізко прибуде згодом, у них чемпіонат закінчується у 20 числах.

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Мабуть, усі, хто мають можливість грати за кордоном, вони будуть у нас. Це Таловєров, який дуже добре зараз проявляє себе за Славію, Желізко, В'юнник, Кухаревич, Супряга. Є кандидати, за якими слідкуємо, але поки не називатиму прізвищ – якщо добре себе проявлять за клуб, все можливо.

Кухаревич зараз набрав форму, в останніх матчах уже грає, має ігрову практику. У Супряги трохи складніша ситуація. Розмовляв з італійцями – має невеликі проблеми, але нічого, ми в нього віримо і розраховуємо.

В'юник Богдан підписав контракт із Цюріхом. Дуже хороший варіант, він поки що не грав, але гадаю, що коли набере кондиції, обов'язково гратиме. Найголовніше, що він зараз тренується", – сказав Ротань у коментарі "Футбол NEWS".

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