УЕФА утвердил даты матчей молодежной сборной Украины за выход на чемпионат Европы 2023 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Мартовские поединки против Франции и Армении, перенесенные из-за войны в Украине, состоятся 9 и 12 июня соответственно. Перед этим Украина проведет матчи 9-го и 10-го туров квалификации с Фарерскими островами (1 июня) и Северной Македонией (5 июня).

Напомним, в финальной части Евро-2023 выступят 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

К слову, Украина после шести матчей идет в турнирной таблице своей группы на второй строчке, отставая от лидера – Франции – на 6 очков и имея игру в запасе.

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