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Збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР у заключному матчі підготовки до чемпіонату світу

18 травня 23:00 412 Читать на русском
Збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР у заключному матчі підготовки до чемпіонату світу
Збірна України U-20 / ФФУ

Юнацька збірна України зіграла товариський матч проти однолітків з Південно-Африканської Республіки.

Товариський матч

Україна U-20 – ПАР U-20 – 1:1

Голи: Корнієнко, 53 (пен) – Кодісанг, 66

Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019

У першому таймі підопічні Олександра Петракова володіли ініціативою, але відзначитись не змогли. Натомість у другому таймі команди обмінялись голами. За українську команду з пенальті забив Корнієнко.

Цим матчем юнацька збірна України завершила підготовку до чемпіонату світу-2019, який відбудеться у Польщі з 23 травня по 15 червня. У групі підопічні Петракова зіграють з Нігерією, США та Катаром.

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Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 ПАР ПАР
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