Сборная Украины U-20 сыграла вничью со сверстниками из ЮАР в заключительном матче подготовки к чемпионату мира

Юношеская сборная Украины сыграла товарищеский матч против сверстников из Южно-Африканской Республики.

Товарищеский матч

Украина U-20 – ЮАР U-20 – 1:1

Голы: Корниенко, 53 (пен) – Кодисанг, 66

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

В первом тайме подопечные Александра Петракова владели инициативой, но отличиться не смогли. Зато во втором тайме команды обменялись голами. За украинскую команду с пенальти забил Корниенко.

Этим матчем юношеская сборная Украины завершила подготовку к чемпионату мира-2019, который состоится в Польше с 23 мая по 15 июня. В группе подопечные Петракова сыграют с Нигерией, США и Катаром.

"До величі – не стрімголов": ПАР – останній суперник України U-20 перед стартом Кубка світу