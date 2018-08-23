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Збірна України U-18 програла Угорщині у другому матчі турніру Вацлава Єжика

11:32 86 Читать на русском
Збірна України U-18 програла Угорщині у другому матчі турніру Вацлава Єжика
Збірна УкраїниU-18 / ФФУ

Підопічні Олега Кузнецова у другому матчі міжнародного турніру мінімально поступилися збірній Угорщини.

У другому матчі на турнірі пам'яті Вацлава Єжика українська збірна U-18 поступилась одноліткам з Угорщини.

Гра була рівною, але суперник на 55 хвилині використав швидку контратаку та забив гол, українці відігратись не спромоглись.

Жіноча збірна України перемогла Росію та вийшла у півфінал студентського чемпіонату світу з футзалу

Нагадаємо, підопічні Кузнецова поступились у першому матчі на турнірі з аналогічним рахунком збірній Японії.

Меморіал Вацлава Єжика

Група В

Угорщина – Україна – 1:0

Гол: (55).

Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.

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Збірна України Україна U-18
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