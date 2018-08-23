Сборная Украины U-18 проиграла Венгрии во втором матче турнира Вацлава Ежика

Испания — 11:43 54
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Бетис сделал официальное предложение Манчестер Сити по Зинченко
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Аякс – Динамо: поражение киевлян вызвало панику в Барселоне – реакция голландских СМИ на матч квалификации ЛЧЛига чемпионов — 11:20 438
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Барселона хочет продлить контракт с ВальвердеИспания — 10:17 77
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Аякс – Динамо: первый провал в сезоне, детские подарки и... сохранение шансов на Лигу чемпионовЛига чемпионов — 01:23 5188
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Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 22 авг 15763
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