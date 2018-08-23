Сборная Украины U-18 проиграла Венгрии во втором матче турнира Вацлава Ежика

Подопечные Олега Кузнецова во втором матче международного турнира минимально уступили сборной Венгрии.

Во втором матче на турнире памяти Вацлава Ежика украинская сборная U-18 уступила сверстникам из Венгрии.

Игра была равной, но соперник на 55 минуте использовал быструю контратаку и забил гол, украинцы отыграться не смогли.

Женская сборная Украины победила Россию и вышла в полуфинал студенческого чемпионата мира по футзалу

Напомним, подопечные Кузнецова уступили в первом матче на турнире с аналогичным счетом сборной Японии.

Мемориал Вацлава Ежика

Группа В

Венгрия – Украина – 1:0

Гол: (55).

Украина U-18 (стартовый состав): Трубин, В.Мудрик, Якуба, Библик, Чирук, Буханевич, Мельнийчук, Шамич, Пинчук, Калинчук, Гуров.