Жіноча збірна України перемогла Росію та вийшла у півфінал студентського чемпіонату світу з футзалу

В матчі 3 туру студентського чемпіонату світу з футзалу жіноча збірна України здобула вже третю перемогу поспіль. Цього разу "синьо-жовті" перемогли команду Росії.

Підопічні Олега Шайтанова виграли вже третій поєдинок на світовій першості серед студентів. Цього разу українки здобули вольову перемогу над головним конкурентом у групі – Росією, інформує Асоціація футзалу України.

Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини

Дубль в активі Юлії Дударчук. Завдяки цій перемозі Україна одноосібно очолила турнірну таблицю групи А, набравши 9 очок, та вийшла у півфінал турніру. Раніше українки здолали Польщу та Канаду (8:2 та 3:2 відповідно).

Останнім суперником нашої збірної на шляху до першого місця групи А вже завтра стане Ізраїль. Початок зустрічі о 13:00.