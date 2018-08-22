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Жіноча збірна України перемогла Росію та вийшла у півфінал студентського чемпіонату світу з футзалу

14:50 384 Читать на русском
Жіноча збірна України перемогла Росію та вийшла у півфінал студентського чемпіонату світу з футзалу
Збірна України перемогла Росію / фото: Асоціація футзалу України

В матчі 3 туру студентського чемпіонату світу з футзалу жіноча збірна України здобула вже третю перемогу поспіль. Цього разу "синьо-жовті" перемогли команду Росії.

Підопічні Олега Шайтанова виграли вже третій поєдинок на світовій першості серед студентів. Цього разу українки здобули вольову перемогу над головним конкурентом у групі – Росією, інформує Асоціація футзалу України.

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Дубль в активі Юлії Дударчук. Завдяки цій перемозі Україна одноосібно очолила турнірну таблицю групи А, набравши 9 очок, та вийшла у півфінал турніру. Раніше українки здолали Польщу та Канаду (8:2 та 3:2 відповідно).

Останнім суперником нашої збірної на шляху до першого місця групи А вже завтра стане Ізраїль. Початок зустрічі о 13:00.

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Збірна України Жіноча збірна України Футзал Збірна України з футзалу Жіночий футбол
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