Збірна України U-17 стартувала з перемоги на турнірі імені Баннікова

У стартовому матчі турніру ім. Віктора Баннікова збірна України U-17 перемогла однолітків з Латвії.

Турнір ім. Баннікова, 1 тур

Україна – Латвія – 2:1

Голи: Хлань, 29, Кононов, 66 – Вапне, 60 (пен.)

Україна: Пузанков, Роман, Мампассі, Дячук, Волошин (Квасниця, 67), Урсулов (Танчак, 67), Попов (Теслюк, 56), Хлань (Микитишин, 56), Кононов (Биков, 72), Хромей (Яцик, 67), Бомащук (Лебедєв, 56).

Віце-президент УАФ заплатить преміальні Україні U-20 за перемогу на ЧС – гроші надійдуть не з асоціації

Олександр Петраков після перемоги на чемпіонаті світу U-20 почав готувати нове покоління для повторення тріумфу. Збірна України U-17 у стартовому матчі турніру ім. Баннікова у Бучі (Київська обл.) зустрілась із Латвією.

У першому таймі "синьо-жовті" відкрили рахунок зусиллями Максима Хланя, який скористався помилкою голкіпера латвійців, але по перерві прибалтійці заробили пенальті, який реалізував Вапне. Та все ж Микита Кононов через 6 хвилин забив переможний гол, замкнувши простріл до штрафного, і допоміг здобути 3 очки.

У наступному турі збірна України так само у Бучі зіграє проти Азербайджану. Поєдинок відбудеться 27 серпня о 17:00.

"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков