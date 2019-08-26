Сборная Украины U-17 стартовала с победы на турнире имени Банникова

В стартовом матче турнира им. Виктора Банникова сборная Украины U-17 победила сверстников из Латвии.

Турнир им. Банникова, 1 тур

Украина – Латвия – 2:1

Голы: Хлань, 29, Кононов, 66 – Вапне, 60 (пен.)

Украина: Пузанков, Роман, Мампасси, Дячук, Волошин (Квасница, 67), Урсулов (Танчак, 67), Попов (Теслюк, 56), Хлань (Микитишин, 56), Кононов (Биков, 72), Хромей (Яцик, 67), Бомащук (Лебедев, 56).

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Александр Петраков после победы на чемпионате мира U-20 начал готовить новое поколение для повторения триумфа. Сборная Украины U-17 в стартовом матче турнира им. Банникова в Буче (Киевская обл.) встретилась с Латвией.

В первом тайме "сине-желтые" открыли счет усилиями Максима Хланя, который воспользовался ошибкой голкипера латышей, но после перерыва прибалты заработали пенальти, который реализовал Вапне. И все же Никита Кононов через 6 минут забил победный гол, замкнув прострел в штрафную, и помог добыть 3 очка.

В следующем туре сборная Украины так же в Буче сыграет против Азербайджана. Поединок состоится 27 августа в 17:00.

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