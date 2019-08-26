Віце-президент УАФ заплатить преміальні Україні U-20 за перемогу на ЧС – гроші надійдуть не з асоціації

Гравці збірної України U-20 невдовзі мають отримати призові за перемогу на чемпіонаті світу-2019.

На початку вересня віце-президент УАФ Олександр Герега заплатить призові гравцям юнацької збірної України за перемогу на чемпіонаті світу-2019.

Гравці збірної України U-20 отримають преміальні за перемогу на чемпіонаті світу, – Циганик

Гроші надійдуть не з асоціації футболу, а перемовини перебувають на стадії завершення, повідомляє "Профутбол". Сума нагороди наразі невідома.

Нагадаємо, збірна України U-20 під керівництвом Олександра Петракова здобула перемогу на чемпіонаті світу-2019, який проходив у Польщі. У фіналі українці перемогли однолітків з Південної Кореї.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки