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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та Португалії

13:16 1982 Читать на русском
Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та Португалії
Збірна України

Сьогодні, 7 жовтня, збірна України розпочала підготовку до перших поєдинків відбору на Євро-2020 проти команд Португалії та Литви.

 

Тренерський штаб на чолі з керманичем Андрієм Шевченком, а також адміністративно-медичний корпус почали роботу в Харкові на день раніше. Гравці ж, як і належить, прибули в розташування головної команди країни в понеділок, повідомляє прес-служба УАФ.

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Більшість збірників прилетіли регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном – Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук прибудуть у розташування збірної ближче до вечора.

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Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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