Сборная Украины провела вечернюю тренировку: кому-то повезло попариться в бане, а кто-то бегал под дождем

Тренерский штаб национальной команды не позволил игрокам расслабляться в первый день сборов.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко собрал команду на вечернюю тренировку. Основная часть игроков отправилась на фитнес-занятие для восстановления мышц после недавних физических нагрузок в матчах за свои клубы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Позже игроки отправились восстанавливаться в сауну.

Однако есть футболисты, которым повезло меньше. Буяльский, Коваленко, Болбат и Матвиенко, которые не играли в последних поединках своих команд, провели беговую работу на свежем воздухе в сопровождении харьковского дождя.

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Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.