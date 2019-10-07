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Сборная Украины провела вечернюю тренировку: кому-то повезло попариться в бане, а кто-то бегал под дождем

22:15 36 Читати українською
Сборная Украины провела вечернюю тренировку: кому-то повезло попариться в бане, а кто-то бегал под дождем
Андрей Шевченко подает пример своим подопечным / Фото УАФ

Тренерский штаб национальной команды не позволил игрокам расслабляться в первый день сборов.

 

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко собрал команду на вечернюю тренировку. Основная часть игроков отправилась на фитнес-занятие для восстановления мышц после недавних физических нагрузок в матчах за свои клубы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Позже игроки отправились восстанавливаться в сауну.

Однако есть футболисты, которым повезло меньше. Буяльский, Коваленко, Болбат и Матвиенко, которые не играли в последних поединках своих команд, провели беговую работу на свежем воздухе в сопровождении харьковского дождя.

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Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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Сборная Украины Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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