"Як вдалось забити дебютний гол? Дякую партнерам по команді. Ми грали в 5 захисників і крайні гравці повинні були замикати дальню штангу. Все вийшло, замкнув, забив гол. Якщо є швидкість – треба нею користуватися.

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Як можна пояснити перші хвилини, коли Вірменія мала моменти? У всіх була невпевненість, тому що тільки перемога влаштувала. Нервозність була, навіть за рахунку 1:0 були трішки невпевнені у собі. Але у другому таймі забили другий-третій гол та закрили гру. Тренерський штаб у перерві сказав, щоб ми трохи розслабилися, адже у нас все вдавалося.

Як сприйняв повністю новий склад? (у матчі з Вірменією в основі вийшли 11 нових гравців у порівнянні з матчем з шотландцями, – прим.). Чесно кажучи, тренерський штаб нам казав, що після матчу з Шотландією будуть великі зміни, тому що перепади в часовому поясі та довгі перельоти. Було важко налаштуватися тим, хто грав зі шотландцями. Тому тренер поставив зовсім іншу команду та не помилився.

Скажу правду – втомився, наприкінці вже судоми були. Зараз лікарі та персонал ставитимуть нас на ноги, щоб всі підійшли в оптимальних кондиціях. Проти Шотландії буде найважливіша гра, треба реабілітуватися за поразку та посісти перше місце в групі", – сказав Тимчик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, напередодні Україна на виїзді розтрощила Вірменію 5:0 і у вівторок, 27 вересня, зійдеться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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