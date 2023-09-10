Подопечные Сергея Реброва уже прилетели на Апеннинский полуостров, где сыграют с действующим чемпионом Европы – Италией.

Чартерный рейс со сборной Украины прилетел из Вроцлава в Милан, сообщает официальный YouTube-канал УАФ.

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Отметим, что "сине-желтые" имеют одну потерю в составе – Александр Тымчик не успевает восстановиться к матчу с Италией, поэтому уже отправился в расположение Динамо. "Скуадра адзурра" имеет больше потерь – Федерико Кьеза, Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Маттео Политано вернулись в клубы, зато вызов получил Рикардо Орсолини.

Добавим, что поединок квалификации к Евро-2024 Италия – Украина состоится 12 сентября, начало в 21:45. Сейчас "сине-желтые" имеют 7 очков после 4 сыгранных матчей, тогда как в активе чемпионов Европы 4 пункта за 3 поединка.

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