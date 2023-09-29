"Я думаю, преждевременно сейчас делать какие-то выводы. Ребров только пришел в команду. Он ничего еще не сделал и не поменял. Пока сборная идет на старом багаже, который был до него.

Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты – большое возвращение

То, что появились новые люди в тренировочном штабе, в принципе, все этого ждали. Тренерский штаб у него, скажем так, не высшего класса. Говорить, что Ребров и его команда внесли какую-то серьезную лепту, я бы пока не стал.

Впечатление от игр сборной у меня двоякое. С одной стороны, набрали максимум очков с Северной Македонией и Мальтой – молодцы, все классно. Но две эти победы дались команде очень тяжело. Серьезный экзамен в сентябре с Англией и Италией принес только одно очко.

Футболисты в сборной у нас неплохие. Задача – их сплотить, настроить на то, чтобы они понимали, что могут играть не хуже англичан и итальянцев. Что они им ни в чем не уступают. Многие из них играют в хороших европейских клубах – это важно. Конечно, хотелось, чтобы они зацепились за путевку на чемпионат Европы-2024. Понимаем, какие у нас конкуренты. Но даже если мы не попадем на финальный турнир в Германию, никто Реброва за это винить не станет. Понятно, что ему нужно время. Но если он сотворит чудо, ну тогда ему честь и хвала. Так что это тот тренер, который нам был нужен.

По потенциалу у нас одна из лучших сборных за всю историю Украины. Есть 5-6 игроков, костяк нашей молодежной сборной, на подходе к национальной команде. Они в хорошей форме, имеют постоянную игровую практику в своих клубах. В будущем – это лидеры национальной сборной", – сказал Гецко в интервью fanday.

Напомним, после 5-ти туров сборная Украины в турнирной таблице группы С идет третьей, набрав 7 очков. Нашу команду с таким же количеством баллов опережает Италия (имея игру в запасе), а лидирует с 13-ю баллами Англия.

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