Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Північної Македонії та Мальти – велике повернення
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на жовтневі матчі національної команди в рамках відбору на Євро-2024.
До розташування збірної України отримали виклик 25 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку. Повернувся до заявки представник Серії А – Руслан Маліновський, який пропустив вересневий цикл команди.
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Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Сергій Кривцов (Інтер Маямі), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).
Нападники: Роман Яремчук (Валенсія), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо).
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва – СК Дніпро-1), Олександр Тимчик (Динамо).
Нагадаємо, національна команда розпочне свій збір 7 жовтня у Празі. 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Північну Македонію, а 17 жовтня у гостях зіграють з Мальтою.
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