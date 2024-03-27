"Які у мене очікування від цієї збірної на Євро? Виграти його. Ну збірна дуже потужна, велика лава запасних, багато класних футболістів, які доповнюють один одного.

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Ми можемо грати з одним форвардом чи з двома. Захисна лінія непогана. Трошки підтягнути півзахист, і загалом у нас все дуже добре.

Ну і треба дивитись ширше, не лише на Шахтар і Динамо, але й на інші команди. Там є хлопці, які теж потужно виступають. Зібрати такий тетріс на Євро, який зробить потужну збірну.

Але найважливіше – хочу подякувати хлопцям, які зробили все для України. Рухаємось далі завдяки таким перемогам", – сказав Ващук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, перемога над ісландцями вивела Україну на чемпіонат Європи, де у групі Е "синьо-жовті" позмагаються з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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