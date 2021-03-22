"Сине-желтые" провели первую тренировку в 2021 году. Команда Андрея Шевченко начала подготовку к поединку против Франции.

Сегодня, 22 марта, сборная Украины начала работу на первом в 2021 году сборе. После получения результатов ПЦР-тестов, которые были отрицательными у всех членов команды, футболисты приступили к тренировке на НТК имени Банникова.

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Из 29-ти вызванных на сбор игроков работали 26. Трое отсутствующих – Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Андрей Ярмоленко – прилетели в Киев в то время, когда вечерняя тренировка как раз началась. На протяжении всего сбора команда не будет контактировать с окружающей средой во избежание риска заражения COVID-19, сообщает официальный сайт УАФ.

В течение тренировки игроки выполнили несколько игровых серий, направленных на восстановление тонуса. Вечером команда провела и первое теоретическое занятие.

Уже завтра, в 11:00, "сине-желтые" на НТК имени Банникова проведут предигровую тренировку. За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков встретятся с представителями масс-медиа в онлайн-режиме. После утренней тренировки сборники отправятся в аэропорт Борисполь, откуда в 16:00 вылетят в Париж на матч против действующих чемпионов мира, который состоится 24 марта (начало – в 21:45).

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