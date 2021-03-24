Фінляндія була фаворитом через кризу Боснії і Герцеговини

Так, звітний матч зовсім не претендує на статус "топ". Однак найближчим часом українські уболівальники мають серйозний мотив стежити за цими командами уважніше, ніж за деякими провідними збірними на континенті. Боснія і Герцеговина та Фінляндія – прямі конкуренти України за путівку на чемпіонат світу. Зізнаймося, до сьогодні лише віддані фанати уважно стежили за успіхами балканців та Суомі. Саме час надолужувати згаяне.

Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022

Ще до гри фаворитом заслужено вважалася Фінляндія. Команда з Півночі переживає період свого розквіту, вперше за всю історію пробившись у фінальну частину чемпіонату Європи. Виступи у Лізі націй теж були вдалими – друге місце у своїй групі дивізіону Б слідом за Уельсом. Тепер колектив жадає поборотися за потрапляння на світову першість. У відборі на ЧС-2018 підопічні Маркку Канерви теж грали з нашої збірною. Україна тоді фінішувала третьою, а фіни – передостанніми з лише двома перемогами у активі. Зараз Суомі націлені на більше. Лідери – Пуккі, Градецкі (пропускає березневий збір), Камара – перебувають у хорошій формі, то чому б не замахнутися на ще одне досягнення.

За іменами Боснія і Герцеговина виглядає навіть солідніше, але підтверджень цьому на футбольному полі не було давненько. Лише одна перемога в останніх 11-ти матчах при семи поразках! "Золоті лілії" провалили Лігу націй, вилетівши із дивізіону А. Проте, куди болючіше фіаско сталося у відборі на Євро. Північна Ірландія не виглядає непрохідним суперником, але саме британці опинилися у фінальному турнірі. Не дивно, що на тренерському містку Душан Баєвіч поступився місцем молодшому майже на 30 років Івайло Петеву. Поки лідерами залишаються зіркові ветерани, а в перспективі болгарському фахівцеві доведеться будувати нову команду без Джеко, П'яніча та Вішчі. Але поки давні лідери залишаються на авансцені.

Різні філософії майбутніх суперників України

Фінів не злякати подібними іменами. Вони виграли 9 із 11 останніх офіційних матчів, не пропустивши жодного м'яча. Вже на 3-й хвилині ледь не вдалося зробити гучну заявку на продовження цієї серії. Зовсім не дивино, що в епіцентрі опинився Пуккі. Форвард, який уже забив 22 голи в нинішньому розіграші Чемпіоншипу, підхопив м'яч поблизу лівого флангу, дійшов до кута воротарського і цілив під дальню стійку – голкіпер вже був відіграний, але Санічанін підстрахував і вибив подалі. Боснійці відповіли непевним моментом у Гояка.

Перша третина тайму вийшла бадьорою. Гості намагалися налагодити контроль, але Камара і компанія чинили гідний спротив. Здавалося, у жодного колективу немає того рівня майстерності, щоб домінувати у таких матчах. Відтак було багато боротьби, дрібних порушень та індивідуальних помилок. Останнє додавало видовищності. Сім ударів на дві команди, з них 6 – у площину. Дуже непогано для 15-ти хвилин.

Поступово Боснія і Герцеговина перемістила зону активних дій все ближче до воріт Йоронена. Якість гри залишала бажати кращого, а майстрів рівня П'яніча (нехай навіть без практики у клубі) у фінів немає. Фактично Камара бився самотужки. Для хавбека Рейнджерс, якого нібито свого часу навіть хотіло Динамо, в цьому немає нічого нового. Нещодавно після матчу Ліги Європи він навіть став фігурантом скандалу. Сьогодні Глен намагався грати за себе і за того хлопця. Така націленість на боротьбу мала цілком логічний підсумок – саме наш герой отримав єдину жовту карту в першому таймі.

Важко спрогнозувати, з ким із цих суперників буде зручніше грати Україні. Помітно, що Боснія поки перебуває не в оптимальному стані, але вперто робить ставку на контроль м'яча. Цього ж вимагає від своєї команди Андрій Шевченко. Принаймні з рівними суперниками, а ми говоримо саме про таких. Своєю чергою, фіни не тримаються за м'яч, але дуже стрімко вибігають в контратаки. Ось як наприкінці тайму, коли Шехіч буквально врятував після двох пострілів поспіль. Голкіпер у складній ситуації парирував і постріл Пуккі, і добивання Гояка. Словом, з одними буде незручно, а з іншими – більш небезпечно.

Видовищний мир

Зі стартом другого тайму картина змінилася. Гості вийшли з палким бажанням забити. Фіни буквально не могли перейти за середину поля, а у захисті постійно залишали когось без нагляду. Лише якийсь тотальний нефарт заважав забити ледь не половині команди боснійців – П'янічу, Гояку (двічі), Стевановічу, Крунічу, Джеко... Зрештою, нагорода була отримати. З пенальті. Щоправда, і тут голкіпер парирував удар П'яніча, але той першим встиг на добиванні – 0:1.

Радість була недовгою. Фіни моментально згадали про атаку і помітно підняли темп. Опоненти почали не встигати за такими швидкостями і втрачати пильність при обороні. Кілька різких випадів, кілька навісів і м'яч опинився за спиною Шехіча. Хто ж іще міг забити за господарів, якщо не Пуккі!? Обидва голи помістилися у проміжок трьох хвилин. Команди, звісно, намагалися продовжити, але голкіпери встигли повернути собі впевненість. Гра була динамічною, з контрастним темпом, але водночас незмістовною та з великим відсотком браку.

Можливо, Боснія і Герцеговина вирішила, що тримати м'яч біля чужого штрафного – хороша ідея. Але в такому випадку вам потрібно або впевнено контролювати ситуацію, або забити. Жоден сценарій не спрацював, а у фінів є Пуккі. Теему отримав м'яч в центральному колі та рвонув на побачення з голкіпером. Вже з власної половини форвард мав два метри фори від найближчого переслідувача. Таких подарунків марнувати не можна, відтак Пуккі вдруге змусив Шехіча капітулювати. Проте гості не знітилися і продовжили тиснути. Це дало результат на 85-й хвилині. Джеко поборовся за верховий м'яч, а Стевановіч не без допомоги рикошету вразив ворота.

Гості провели останні хвилини поблизу чужих воріт, але моментів, щоб вирвати перемогу, так і не створили. Нічия – цілком справедливий результат. Фінляндія готується до поїздки в Україну, а у Боснії буде трохи більше часу на відпочинок перед зустріччю з Францією.

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