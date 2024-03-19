Подопечные Сергея Реброва встретятся в товарищеском матче со сборной Германии.

В июне сборная Украины проведет три товарищеских матча. Ранее сообщалось, что национальная команда сыграет против Польши и Молдовы (7 и 11 июня соответственно).

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Как сообщает УАФ, третьим спарринг-партнером станет сборная Германии. Матч пройдет 3-го июня в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Заметим, что команда Сергея Реброва должна сыграть в плей-офф за путевку на Евро-2024. Первый матч сборная Украины проведет 21 марта против Боснии. Если "сине-желтые" одержат победу, то попадут на победителя пары Израиль – Исландия.

Если подопечные Реброва получат путевку на Евро-2024, то игры против Польши, Молдовы и Германии станут подготовительными к старту турнира, который начнется 14 июня.

Напомним, что сборная Германии четыре раза выигрывала чемпионат мира: в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

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