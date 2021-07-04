Група вболівальників зустріла гравців біля готелю після завершення матчу і прес-конференції.

Шевченко міцно обійняв Гріліша після поразки від Англії – слова тренера збірної України вразили хавбека

Підопічні Шевченка явно були втомлені, але не відмовляли у автографах чи фотографіях. Особливо "дісталося" Олександру Зінченку. Дві маленькі фанатки не відпускали представника Манчестер Сіті, допоки той не підписав футболки і синьо-жовтий прапор. Сашко смиренно виконав усі прохання і обійняв дівчаток на прощання.

Додамо, що збірна України вперше у своїй історії дісталася плей-офф Євро, проте бар'єр у вигляді збірної Англії виявився нездоланним.

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