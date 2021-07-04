Украинские фанаты остались верными команде Андрея Шевченко, несмотря на разгромное поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро.

Группа болельщиков встретила игроков у отеля после завершения матча и пресс-конференции.

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Подопечные Шевченко явно были уставшие, но не отказывали в автографах или фото. Особенно "досталось" Александру Зинченко. Две маленькие фанатки не отпускали представителя Манчестер Сити, пока тот не подписал футболки и сине-желтый флаг. Саша смиренно выполнил все просьбы и обнял девочек на прощание.

Добавим, что сборная Украины впервые в своей истории добралась до плей-офф Евро, однако барьер в виде сборной Англии оказался непреодолимым.

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