Підопічні Унаї Мельгоси дізнались ім'я спаринг-партнера, з яким готуватимуться до матчу відбору на Євро-2025.

Молодіжна збірна України зіграє товариський поєдинок з командою Марокко U-23, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зустріч запланована на 22 березня і пройде на стадіоні Мардан у місті Анталья (Туреччина). Початок – о 20:00.

Ця гра передуватиме гостьовому матчу з Азербайджаном, який відбудеться 26 березня в межах відбору до Євро-2025. Зараз українці очолюють групу F, випереджаючи Англію на 3 очки – у підопічних Мельгоси 5 перемог у 5 матчах.

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