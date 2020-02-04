Збірна України оголосила березневий план підготовки до Євро-2020

На національну команду України очікує напружений графік роботи.

Вже 24 березня гравці національної команди України зустрінуться в Києві в рамках весняних зборів підготовки до Євро-2020, повідомляє Sport Arena.

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Через два дні на команду Шевченка очікує виліт в Париж, де на місцевому Стад де Франс 27 березня відбудеться спаринг Франція – Україна. Наступного дня "синьо-жовті" вирушать в Польщу, де розпочнуть підготовку до товариського матчу з місцевою збірною (Хожув, 31 березня).

Далі футболісти роз'їдуться по своїх клубах і очікуватимуть на запрошення від Шевченка вже на травневі збори.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2020 на збірну України очікують зустрічі з Австрією та Нідерландами. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий наприкінці березня.

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