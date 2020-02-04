Сборная Украины объявила мартовский план подготовки к Евро-2020

Национальную команду Украины ожидает напряженный график работы.

Уже 24 марта игроки национальной команды Украины встретятся в Киеве в рамках весенних сборов подготовки к Евро-2020, сообщает Sport Arena.

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Через два дня команду Шевченко ожидает вылет в Париж, где на местном Стад де Франс 27 марта состоится спарринг Франция – Украина. На следующий день "сине-желтые" отправятся в Польшу, где начнут подготовку к товарищескому матчу с местной сборной (Хожув, 31 марта).

Далее футболисты разъедутся по своим клубам и будут ожидать приглашения от Шевченко уже на майские сборы.

Напомним, в финальной части Евро-2020 сборную Украины ожидают встречи с Австрией и Нидерландами. Третий соперник "сине-желтых" станет известен в конце марта.

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