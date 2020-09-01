Як відомо, сьогодні збірна України з Харкова (де вона останні кілька днів проводила збір) вирушила до Львова, де вже 3 вересня проведе поєдинок Ліги націй проти Швейцарії. "Синьо-жовті" успішно приземлились в аеропорту "Львів" близько 18:00 у складі 28 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірні України та Швейцарії прилетіли до Львова

Одразу з летовища футболісти виїхали до свого місця розташування – "Гранд-готелю". Усі члени делегації будуть мешкати в окремому крилі, не перетинаючись із іншими відвідувачами.

Перед вечерею представники команди у повному складі здали вже третій ПЛР-тест за ці збори – результати досліджень будуть готові за добу. Завтра "синьо-жовті" весь день проведуть у готелі, аби уникнути будь-яких контактів із зовнішнім середовищем. А ввечері, о 18:30, відбудеться офіційна передматчева прес-конференція за участю головного тренера збірної Андрія Шевченка та її капітана Андрія Пятова. Після цього головна команда України проведе офіційне тренування на газоні "Арени Львів" – перші 15 хвилин будуть відкритими для представників мас-медіа.

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