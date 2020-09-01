Как известно, сегодня сборная Украины из Харькова (где она последние несколько дней проводила сбор) отправилась во Львов, где уже 3 сентября проведет поединок Лиги наций против Швейцарии. "Сине-желтые" успешно приземлились в аэропорту "Львов" около 18:00 в составе 28 игроков, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборные Украины и Швейцарии прилетели во Львов

Сразу с аэродрома футболисты выехали к своему месту расположения – "Гранд-отелю". Все члены делегации будут жить в отдельном крыле, чтобы не пересекатся с другими посетителями.

Перед ужином представители команды в полном составе сдали уже третий ПЦР-тест за эти сборы – результаты исследований будут готовы через сутки. Завтра "сине-желтые" весь день проведут в гостинице, чтобы избежать любых контактов с внешней средой. А вечером, в 18:30, состоится официальная предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера сборной Андрея Шевченко и ее капитана Андрея Пятова. После этого главная команда Украины проведет официальную тренировку на газоне "Арены Львов" – первые 15 минут будут открытыми для представителей СМИ.

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