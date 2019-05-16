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Збірна України може зіграти у Запоріжжі

16 травня 14:33 687 Читать на русском
Збірна України може зіграти у Запоріжжі
Збірна України / ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що у майбутньому збірна України може зіграти на Славутич-Арені у Запоріжжі.

"Сьогодні ми пишемо історію, і історію як раз у Запоріжжі. Перший фінал Кубка України в цьому місті. Вперше команда виграла 13 титулів цього змагання, і, звичайно ж, я впевнений, що така запорізька земля – ​​істинно футбольна.

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Ми почали цей поєдинок з хвилини пам'яті про Валерія Васильовича Лобановського. Саме в Запоріжжі сталася трагедія, ми всі пам'ятаємо нашого метра, нашого великого тренера.

Сьогодні у Запоріжжя перемістилася столиця футболу, футбольного життя. Я думаю, що ми будемо продовжувати. З такими вболівальниками, з таким станом газону ми можемо планувати тут матчі збірної", – цитує Павелка сайт каналів Футбол 1/2.

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Україна Україна Андрій Павелко Славутич-Арена
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