Шахтар – Інгулець: знаковий тріумф донеччан у Кубку України з майже "золотим дублем", класний футбол від Тете та Антоніо

Шахтар обіграв Інгулець у фіналі Кубка України-2018/19. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Інгулець вперше в історії грав у вирішальному поєдинку за цей трофей, а для Шахтаря нинішній фінал – 9-й поспіль. "Гірники" виграли 12 Кубків України, а сьогодні за всіма прогнозами мали легко здобути ще один.

Шахтар вирішив усі завдання у чемпіонаті – вже наступного туру донеччани можуть стати чемпіонами. Паулу Фонсека сконцентрувався на оформленні "золотого дубля" та виставив на гру майже оптимальний склад, залишивши в запасі хіба що Пятова та Степаненка.

Для Інгульця важливість фіналу Кубка України переоцінити складно – команда з Петрового на фініші сезону ставила в пріоритет гру з Шахтарем. Сенсаційна перемога подарувала б їм путівку в єврокубки.

Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України – як це було

Зі старту зустрічі ініціативою, звичайно, заволодів Шахтар. "Гірники" взяли м'яч під контроль і закріпилися на чужій половині поля в позиційних атаках. Перший момент виник на 7-й хвилині – Мораєс пробив з-за меж штрафного майданчика прямо в голкіпера.

Форвард збірної України часто опинявся в центрі уваги: відкривався під передачі в розріз, замикав простріли з флангів. Інгулець захищався щільним блоком у центрі, тому Шахтар активно використовував фланги. У такому футболі королем був Ісмаїлі, який обігрував по декілька опонентів за епізод.

Шахтар підтискав, але два неоднозначні рішення арбітра допомогли представнику Першої ліги витримати перші 25 хвилин. Спершу Євген Арановський не правильно розцінив зіткнення Мораєса та Ситникова, поставивши штрафний на користь Інгульця. Згодом суддя пробачив петровцям, коли не поставив пенальті за явний фол Павлова – той збивав Ісмаїлі.

З наступної спроби бразильський фулбек все ж досяг свого. Ісмаїлі зліва легко прибрав двох суперників і відкинув м'яч на Тайсона, капітан Шахтаря в дотик перевів у штрафний майданчик на Тете, а той без проблем переграв голкіпера – 1:0.

Шахтар – Інгулець – відео голів

Надалі "оранжево-чорні" продовжували домінувати на полі, але швидкостей не збільшували. Однак цього вистачило, щоб на 39-й хвилині подвоїти перевагу. Тайсон тонким вчасним пасом підключив Ісмаїлі, той прострілив на дальню стійку, де чатував Тете. Дубль 19-річного вінгера та 2:0.

Інгулець за перший тайм спромігся на декілька випадів, однак виглядали вони дуже незграбно. Після кожної дрібної помилки Шахтаря підопічні Сергія Лавриненка намагалися миттєво вибігати до чужих воріт. На жаль, у завершальній стадії футболісти губилися та не могли довести справу до акцентованого гострого удару.

Натомість кожен такий вихід в атаку ставав для Інгульця катастрофою – Шахтар у відповідь швидко доправляв м'яч на чужу половину та отримував багато простору. Одну з контратак Тайсон завершив нехитрим ударом, з яким впорався Ситников. Втім, інша завершилася результативно – капітан "гірників" протягнув м'яч через півполя та ідеально покотив на Мораєса. Жуніор забив і в знак подяки вклонився партнеру.

Відразу по перерві заряджений Інгулець спробував скоротити відставання, навантажуючи штрафний майданчик Шахтаря подачами. Чинний чемпіон України без особливих проблем нейтралізував ці зусилля та знову перейшов до атак. Мораєс вкотре накрутив півкоманди суперника і, обігравшись з Коваленком, вийшов на удар – петровці заблокували.

На останню третину поєдинку Паулу Фонсека випустив Кайоде та Соломона. Манор незабаром забив 4-й гол у матчі, завершивши атаку ефектним ударом у дальню "дев'ятку". Хвилинами потому Шахтар міг відзначитися вп'яте, але арбітр знову помилився на користь суперника, зафіксувавши у Антоніо офсайд, якого не було.

А от в наступному епізоді суддівська бригада вже справедливо скасувала гол Ісмаїлі через положення поза грою. Здалеку голкіпера Інгульця перевірив Патрік – безуспішно. Потім Нем, який вийшов на заміну, отримав класний пас від Ісмаїлі, однак завершив атаку ударом у стійку. Інгулець відповів непоганим ударом Щедрого в ближній кут, а також вивіреним пострілом Коваленка зі штрафного – Шевченко з цими завданнями впорався.

До фінального свистка рахунок не змінився – 4:0 на користь Шахтаря. Донеччани виграли Кубок України-2018/19 та стали 13-разовим переможцем турніру. Вже цього вікенду Шахтар може оформити "золотий дубль".

Головне про матч

– Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв за часів незалежності України – по 33. В активі "гірників" 11 перемог у чемпіонаті України, 13 Кубків України, 8 Суперкубків і 1 Кубок УЄФА.

– Хороші новини для команд УПЛ – 5-те місце чемпіонату гарантує участь у Лізі Європи, тому Зоря та Маріуполь можуть видихнути з полегшенням. Для Олександрії ситуація ще приємніша – сьогоднішня поразка Інгульця подарує їм путівку напряму в груповий раунд Ліги Європи, якщо "містяни" все ж візьмуть бронзу.

Тете та Маркос Антоніо провели хороший матч

Звичайно, потрібно робити поправку на клас суперника, але зимові новачки Шахтаря в будь-якому разі зіграли на високому рівні. Тете оформив дубль, забивши перші голи в Україні. Тайсон і Ісмаїлі (традиційно найкращі в складі "гірників") створили для партнера ідеальні умови, однак цінно, що він зумів ними скористатися. Взаєморозуміння Тете з командою виходить на новий рівень – завдяки досвідченим землякам хлопець поступово виправдовує вкладені в нього кошти. Під завісу зустрічі віддав результативну передачу на Соломона.

Маркос Антоніо сподобався хорошою підтримкою атак з опорної зони та розкішними передачами з глибини. Він вивів на побачення з голкіпером Мораєса, коли суддя помилково не призначив небезпечний штрафний на ворота Інгульця. Він видав ефектну діагональ на Ісмаїлі в першій гольовій атаці. Він у другому таймі ще раз так закинув на лівого фулбека – той забив, але втратив гол через офсайд. Бачення поля та відчуття моменту в Антоніо прекрасні, потенціал величезний.

Інгулець дуже старався "подарувати емоцію", але не зумів

Власник провінційного клубу перед матчем говорив, що головне для нього, аби футболісти подарували емоцію. Він обіцяв навіть пропорційні призові – більше емоцій, більша премія. Футболісти Інгульця дійсно намагалися принести радість босу та вболівальникам. Як тільки Шахтаря втрачав м'яч, вони зі всіх сил гнали вперед. І навіть в певних моментах непогано доходили до чужого штрафного майданчика у 2-3 передачі.

Втім, у завершальній стадії їм бракувало класу. Оборона Шахтаря занадто просто виправляла свої фейли, мислячи набагато швидше. У підсумку представник Першої ліги не зумів забити навіть гол престижу – навряд чи в Олександра Поворознюка та прихильників клубу протягом матчу виникали якісь позитивні емоції. Сам факт участь у фіналі – так, радість. Однак по грі Шахтар не відчув жодних проблем.